世足運彩／土耳其使盡全力 要攻破美國大門得分推大分
世界盃小組賽D組 土耳其 vs. 美國
比賽時間:6／26 10:00
2戰全勝，且每場平均轟入3球的美國，挾著地主氣場與優勢及好運氣，確定獲得淘汰賽入場卷及分組一入場。
美國主帥波切蒂諾確定會做出陣容輪換，讓主力休息。普利西奇正受小腿傷所苦，會讓他休息，不會冒險上陣。而前2場確定有領黃牌的球員，例如：亞當斯、衛里查茲等也會在此場賽事休息，避免在這無關緊要賽事吃黃牌。
土耳其預賽2連敗，已無晉級希望。陣內雖有皇馬居萊爾、尤文圖斯尹爾迪斯等明星球員，但2場比賽狂轟60幾次射門，卻一分未得。進攻不力，是問題之一。
美國陣容底蘊深厚，就算主力輪換，仍能壓制進球荒的土耳其。而土耳其今天就算贏球，拿到了積分3分，但因對戰成績都是輸的，所以土耳其還是墊底。
土耳其陣中擁多位五大聯賽豪華球員，前場預期進球值甚至高達4•6以上，看好今天可以破門成功。好好享受世界盃的舞台。
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全場2.5大分
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