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世足運彩／日耳曼戰車啟動 厄瓜多全力進攻求饒推德國不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
德國粉絲迫不及待明天的比賽。 法新社
德國粉絲迫不及待明天的比賽。 法新社

世界盃小組賽E組 德國 vs. 厄瓜多

2026世足賽

比賽時間：6／26 04：00

2026世界盃E組最終輪。手握6分積分，已提前晉級並鎖定小組第一的德國，將迎戰目前僅1分積分的厄瓜多。厄瓜多需使盡全力且全力以赴擊敗德國，才有一線生機晉級淘汰賽。

厄瓜多以0：1輸給象牙海岸，控球和角球都能咬住對手，但進攻端不力是最大問題。在數據上顯示：厄瓜多10次射門，只有1次射正。而上仗面對庫拉索，19次射門無功而返。今面對兩場比賽轟入9球德國且需贏球取分，實有難度。但其陣內有效力於巴甲佛朗明哥的翼鋒干沙路柏拉達，其突破力和速度，可以幫

助球隊一臂之力。

德國在小組賽7：1大勝庫拉索，又以2：1贏象牙海岸。小組榜首位置有望，總教練納格爾斯曼表示會進行大幅度主力輪換。也許厄瓜多可憑藉此混亂時刻，撕開豪門防線搶分成功。

定位球是2隊都有把握的得分管道，德國擁有多位空中強點，厄瓜多則有凱塞多等主罰能力。誰能用一顆定位球打破僵局，誰就掌握了整場節奏。

無論是技術或戰術德國完全壓制厄瓜多，或可在中後衛施洛特貝克受傷，板凳替補尚缺乏封鎖頂級前鋒戰力時進攻得分。

主推薦：

德國不讓分

其它參考推薦：

全場2.5大分、厄瓜多單隊0.5大分、下半場得分比較高

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