快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／巴拉圭對澳洲出線壓力逼出保守盤勢 GPT看好「和局」機率最高

聯合新聞網／ 台北訊
澳洲與巴拉圭同為3分，為爭奪出線優勢勢必踢得保守；賠率明顯偏防和局，小比分與1比1結果最受看好。 路透通訊社
澳洲與巴拉圭同為3分，為爭奪出線優勢勢必踢得保守；賠率明顯偏防和局，小比分與1比1結果最受看好。 路透通訊社

世界盃小組賽D組 巴拉圭 vs. 澳洲

2026世足賽

比賽時間：6／26 10：00

美國2連勝拿6分已壓住D組版圖，澳洲與巴拉圭同為3分，這場90分鐘更像第二張晉級門票的生死控球戰。澳洲目前進2失2，巴拉圭進2失4，兩隊積分相同但澳洲淨勝球占優，巴拉圭若不能取勝，末輪或比完這場後的比較條件都會更被動；反過來說，澳洲只要守住不敗，形勢就比對手舒服。

國際不讓分平均賠率開出巴拉圭勝2.96、和局2.215、澳洲勝4.175，最刺眼的不是主勝，而是和局被壓到最低。澳洲世界排名第27，高於巴拉圭第41，客勝卻被高高掛起，這不是單純看衰澳洲，而是莊家明顯把「排名誘買」隔開，真正防的是雙方在出線壓力下踢成低風險比分。

直接交手紀錄缺乏足夠參考價值，本組前兩輪反而更有說服力：巴拉圭曾以1比4重挫於美國，但隨後靠韌性回到3分；澳洲則先以2比0拿下土耳其，再被美國2比0壓制。巴拉圭近期場均積分與門前製造險境的把握度略優，澳洲整體排名與防守紀律較穩，兩邊優勢互相抵消。

盤口投資價值目前落在和局，且有明顯莊家低估空間。大小球節奏不宜追高，1到2球最符合此戰心態；投注方向以90分鐘和局最具價值，參考比分1比1。

主推薦：

不讓分和局

其他推薦：

總分2.5球小分

正確比分：

巴拉圭 1：1 澳洲

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 wcup59 澳洲 巴拉圭 ChatGPT

延伸閱讀

世足運彩／踢平等於同陷淘汰邊緣 比賽不會保守GPT看好3球以上、土耳其2：1或3：1

世足運彩／地主美國氣勢壓過澳洲！GPT推薦正比1：0或2：0

世足運彩／晉級壓力升高盤口仍占上風 對維德角GPT推烏拉圭不讓分勝

世足運彩／紐西蘭仍遭盤口壓制 GPT看好埃及經驗占優比分2:1

相關新聞

世足運彩／土耳其進攻0進球難擋美國2連勝 GPT推薦美國不讓分勝與大分

世界盃D組小組賽，土耳其將對陣美國。美國已兩戰全勝、攻入6球，土耳其則遭遇兩敗且未進一球，士氣低落。投注建議美國不讓分勝，並預測總進球數3球以上。

世足運彩／美國預計輪休與土耳其變五五波 Gemini推薦「和局」具獲利空間

美國隊在世足小組賽對土耳其預計將輪休主力，導致雙方實力接近。賠率顯示和局機會高，預測最終比分可能為1:1。整體戰術或將陷入互相試探的拉鋸戰，缺乏求勝動機。

世足運彩／和局賠率異常壓低顯示莊家在防範 Gemini預測巴澳生死戰1：1言和

巴拉圭與澳洲將於世足賽生死戰中對決，兩隊皆需防守穩健以爭取16強門票。預計比賽節奏緩慢，中場將展開激烈肉搏，賠率顯示和局機率極高，最終預測以1比1握手言和。

世足運彩／巴拉圭對澳洲出線壓力逼出保守盤勢 GPT看好「和局」機率最高

巴拉圭與澳洲展開生死戰，雙方積分相同，競爭出線壓力高漲。賠率顯示和局可能性大，巴拉圭勝2.96、和局2.215、澳洲勝4.175，球隊在進攻與防守上優勢互抵。此役投注方向以和局最具價值，建議參考比分1比1。

世足運彩／土耳其使盡全力 要攻破美國大門得分推大分

美國隊已確定晉級，將於6月26日對陣土耳其，主教練波切蒂諾將進行陣容輪換，休息多名主力。土耳其雖然陣中有多位明星球員，但預賽全敗，仍需努力爭取進球。預測本場比賽將出現2.5大分。

世足運彩／瑞典冷門賠率仍有想像 但日本優勢明確GPT看好2:1或3:1

瑞典客勝被抬到3.673，冷門空間確實存在，但這個價格更像莊家給高波動球隊的誘惑，而不是對瑞典真正勝算的肯定。日本不讓分勝賠2.13，沒有被壓到過熱，反而保留盤口投資價值；和局3.503也提醒，莊家並

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。