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世足運彩／突尼西亞連連大敗 橙衣軍團誓奪分組龍頭Gemini上看荷蘭3:0或4:0

聯合新聞網／ 台北訊
荷蘭教頭柯曼信心滿滿。 新華社
荷蘭教頭柯曼信心滿滿。 新華社

世界盃小組賽F組 荷蘭 vs. 突尼西亞

2026世足賽

比賽時間：6／27 07:00

突尼西亞在小組賽遭遇兩連敗，防線漏洞百出、狂丟9球，士氣已然徹底崩盤且提前遭到淘汰；反觀「橙衣軍團」荷蘭目前以1勝1和暫居小組榜首，球員鬥志高昂、攻勢流暢，全隊正處於爭奪分組龍頭的最佳狀態，兩隊在士氣與近況上呈現極端反差。

這場比賽對於已無退路的突尼西亞而言，僅剩榮譽之戰的象徵意義，防線恐難以抵擋強敵；荷蘭則具備強烈的搶分戰意，勢必全力爭勝以穩固晉級優勢。從後端數據分析，荷蘭在門前製造險境的把握度與近期的全場攻守氣勢上皆具備壓倒性優勢，面對防禦能力薄弱的突尼西亞，客隊順利取勝是必然結果。

國際不讓分賠率開出客勝2.104的低賠，與主勝21.913呈現天壤之別，足見莊家對荷蘭全取3分信心十足。在大小球節奏上，考量到突尼西亞殘破的防守與荷蘭強大的進攻火力，此役盤口投資價值極高。綜合實力與盤勢，本場賽事進球數看好 3+，預估將由荷蘭掌控全局，參考比分3比0或4比0輕鬆過關。

主推薦：

正確比分荷蘭3：0或4：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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