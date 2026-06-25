世足運彩／古拉索恐難敵象牙海岸狂轟猛炸 Gemini推薦3：0或3：1

比賽時間：06／26 04：00

在2026世界盃E組小組賽即將迎來的關鍵對決中，古拉索與象牙海岸的交鋒呈現出截然不同的心理狀態。坐鎮主場的古拉索，首戰遭到德國以7比1血洗，防線脆弱的心理陰影揮之不去，場均失球高達2.2球的數據，更讓球隊在主場背負沉重的防守壓力。相較之下，世界排名第33的「大象軍團」象牙海岸，雖然身處客場卻握有絕對的心理優勢，全隊攻守氣勢與比賽推進的掌控度皆處於高檔，誓言奪下這關鍵3分以穩固晉級席次。

從目前E組形勢來看，德國以兩戰全勝穩居第一，積3分的象牙海岸若能順利全取3分，將能拉開與厄瓜多及古拉索的差距。國際不讓分賠率方面，古拉索勝賠高達15.827，和局6.4，而象牙海岸客勝僅2.58，顯現出莊家對於客隊實力的高度看好，且該盤口對客隊而言極具獲利空間。在兩隊整體戰力評級與市場預測全面傾斜的情況下，客隊掌控比賽節奏已成定局。

綜合大數據分析，古拉索在面對高強度逼搶時，門前製造險境的把握度極低。此役面對實力遠勝一籌的象牙海岸，恐難抵擋客隊的狂轟濫炸。本場比賽不僅看好客隊能輕鬆取勝，全場總進球數更預期將突破3球大關，預測最終比分可能為0比3或1比3，由象牙海岸輕鬆帶走勝利。

主推薦：

3球以上、象牙海岸3：1或3：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網