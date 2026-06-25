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世足運彩／攻守推進層級與排名差距都優於古拉索 GPT看好象牙海岸不讓分勝、3球以上

聯合新聞網／ 台北訊
象牙海岸隊。 法新社
象牙海岸隊。 法新社

世界盃小組賽E組 古拉索 vs. 象牙海岸

2026世足賽

比賽時間：06／26 04：00

象牙海岸握有3分但身後厄瓜多、古拉索同為1分，這場面對已失7球的古拉索，贏球幾乎等同把晉級主動權牢牢拿住；反過來說，古拉索若不能全取3分，出線希望只會快速縮小，心態上勢必不能只守一分。

兩隊過去缺乏具體正式交手比分可供直接對照，參考價值反而要回到本屆小組內容。古拉索首戰1比7遭德國重擊，次戰0比0逼和厄瓜多，防線韌性有回升，但進攻端仍偏單薄。象牙海岸目前1勝1負、進2失2，曾以1比0壓過厄瓜多，即使面對德國失利，整體對抗強度仍高出古拉索一截。

國際不讓分平均賠率開出古拉索勝15.827、和局6.4、象牙海岸勝2.58，莊家態度相當清楚：主勝被拉到高位，和局也沒有真正被保護，客勝雖非低到毫無懸念，卻是三項中唯一被市場集中承接的方向。這種盤型透露的訊息是，莊家承認象牙海岸實力優勢，但也利用「小組賽壓力、贏球即可」製造客勝心理門檻。

數據面同樣站在象牙海岸這邊。象牙海岸場均搶分效率明顯較好，門前製造險境的把握度也遠優於古拉索，攻守推進層級與排名差距都指向客隊。古拉索若因必勝而提前壓出，後場空間反而會被象牙海岸速度與身體對抗放大。

投注方向以象牙海岸不讓分勝為主軸，進取可搭配總進球3球以上。若盤口臨場刻意拉高客勝賠率，反而可能是誘使市場擔心冷門的陷阱，正路仍在象牙海岸勝出。

主推薦：

象牙海岸不讓分勝、3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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