聽新聞
0:00 / 0:00
世足運彩／想要避開32強碰上巴西 荷蘭對突尼西亞就要多贏幾球推3.5大分
世界盃小組賽F組 荷蘭 vs. 突尼西亞
比賽時間：6／27 07:00
F組與C組都是強隊分居1、2檔次，都在首輪就碰頭，都是踢和，接下來各自努力的結果，由於C組今天踢完之後，巴西拿到分組第1，摩洛哥分組第2，荷蘭與日本誰是F組分組第1？分組第1再32強淘汰賽要面對巴西，分組第2要面對摩洛哥，一般都認為能避開巴西就避開，所以荷蘭迎戰狀態奇差無比的突尼西亞時，能多贏幾球就繼續踢，不能客氣。
日本對瑞典也一樣，但是突尼西亞狀態與實力都比瑞典差，日本能贏個1至2球左右，應該無法向上一場贏突尼西亞4球這麼多，而荷蘭在同時間進行的比賽就是盡情揮灑。
突尼西亞首戰慘敗給瑞典之後，總教練就下台，雷納德臨時接手希望能帶兵止血，仍然0：4輸給日本，現在只能希望少輸一點，希望球員放下勝負壓力，盡情享受舞台。輸是一定的，就看會守住幾球了。
主推薦：
總分3.5大
其他參考推薦：
荷蘭讓分2：0
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。