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世足運彩／想要避開32強碰上巴西 荷蘭對突尼西亞就要多贏幾球推3.5大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
荷蘭要爭分組龍頭就要多贏幾球。 路透
荷蘭要爭分組龍頭就要多贏幾球。 路透

世界盃小組賽F組 荷蘭 vs. 突尼西亞

2026世足賽

比賽時間：6／27 07:00

F組與C組都是強隊分居1、2檔次，都在首輪就碰頭，都是踢和，接下來各自努力的結果，由於C組今天踢完之後，巴西拿到分組第1，摩洛哥分組第2，荷蘭與日本誰是F組分組第1？分組第1再32強淘汰賽要面對巴西，分組第2要面對摩洛哥，一般都認為能避開巴西就避開，所以荷蘭迎戰狀態奇差無比的突尼西亞時，能多贏幾球就繼續踢，不能客氣。

日本對瑞典也一樣，但是突尼西亞狀態與實力都比瑞典差，日本能贏個1至2球左右，應該無法向上一場贏突尼西亞4球這麼多，而荷蘭在同時間進行的比賽就是盡情揮灑。

突尼西亞首戰慘敗給瑞典之後，總教練就下台，雷納德臨時接手希望能帶兵止血，仍然0：4輸給日本，現在只能希望少輸一點，希望球員放下勝負壓力，盡情享受舞台。輸是一定的，就看會守住幾球了。

主推薦：

總分3.5大

其他參考推薦：

荷蘭讓分2：0

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