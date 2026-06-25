世足運彩／還要看荷蘭贏幾球？日本對瑞典贏1球並不夠主推2.5大分

比賽時間：6／27 07:00

日本與荷蘭在首戰踢和，接下來各自努力，荷蘭5：1大勝瑞典，而日本也以4：0擊敗突尼西亞，兩隊淨勝球又一樣。這一小組分組第1晉級的對手是C組第2的摩洛哥，分組第2的對到C組第1的巴西，大家理所當然要拚分組第1，避免32強就碰到巴西。

瑞典首戰5：1大勝突尼西亞，把突尼西亞總教練踢下台，當大家對瑞典眼睛一亮的時候，第2輪卻1：5慘敗給荷蘭。大起大落的瑞典讓人不知道這一場對日本到底是5：1的瑞典還是1：5的瑞典。瑞典在上一場暴露了面對傳導快速球風與精準球到背後無力招架，漏洞頻傳，日本又是在巔峰狀態，想搶分組第1情形下，粽是領先也要繼續球保險，而瑞典還是有進球能力，所以主推薦就是總分大小2.5的大球。

當然日本除了會贏，還要看另一場荷蘭與很慘的突尼西亞狀況，日本會隨時監看另一場比賽，能進球進繼續進球。

主推薦：

總分2.5大分

其他參考推薦：

日本不讓分