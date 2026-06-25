世足運彩／德國無壓力恐成過度高估強勢方 看好厄瓜多爆發驚人求生欲受讓甚至倒打

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽E組 厄瓜多vs.德國

比賽時間：6/26 04：00

本場由德國隊對上厄瓜多。對德國來說，前兩輪以7-1大勝庫拉索、2-1力克象牙海岸，兩戰轟入9球的恐怖統治力，已讓他們6分提前鎖定32強晉級資格；反觀厄瓜多，前兩戰0-1負於象牙海岸、0-0悶平古拉索，至今一球未進僅1分，本場比賽對他們而言唯有贏球一途，已經沒有任何退路。

德國隊本季在世界盃中展現出極高的戰術執行力。總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）成功找到了溫達夫（Deniz Undav）的使用說明書，進攻端處於世界頂級火熱狀態。然而由於球隊已提前晉級，本場比賽勢必會進行一定程度的陣容輪換，戰意上難免會有所保留。

厄瓜多方面，雖然36歲老將瓦倫西亞（Enner Valencia）領銜的鋒線略顯老化，導致前兩輪破門乏術，但他們的中後場實力依舊強悍。防守端由中場核心凱塞多（Moisés Caicedo）坐鎮，整體的對抗強度與韌性極佳。在這種一戰定生死的局面下，背水一戰的厄瓜多將爆發出驚人的求生欲。

大眾普遍認為德國實力碾壓，且厄瓜多一旦被迫壓上進攻會暴露出後場大片空檔。然而這種「強隊全勝、弱隊一球未進」的極端基本面，往往容易讓市場過度高估強勢方。當德國隊進行輪換、以控盤和避免受傷為主要方針時，厄瓜多憑藉破釜沉舟的拚勁，在混亂中撕開豪門防線並非不可能。

盤口分析：

亞洲盤的初盤開出德國讓1球，後續退到0.5球，結合戰意來看，德國的輪換和厄瓜多的拼命，加上盤勢的移動，綜合來看，建議關注厄瓜多順利搶分。

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厄瓜多 +0.5（運彩盤 厄瓜多 讓分0:1）

預估比分：厄瓜多 2：1 德國

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