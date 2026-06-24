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世足運彩／捷克搶分爭晉級 地主全力護衛拚龍頭推墨西哥不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
地主墨西哥已取得兩勝晉級32強，最後一戰對抗捷克要護衛分組第一。 歐新社
地主墨西哥已取得兩勝晉級32強，最後一戰對抗捷克要護衛分組第一。 歐新社

世界盃小組賽A組 墨西哥vs.捷克

比賽時間：6／25 09:00

兩戰全勝的墨西哥，將在阿茲特克球場，迎戰仍保有晉級希望且全力搶分的捷克。墨西哥憑著穩固防守及傳控能力，先後擊敗了南非與南韓且均未失分。而捷克首戰遭南韓逆轉，次戰遭南非逼和，目前僅拿下1分，需傾盡全力踢倒墨西哥，才可能得到小組第二名或最佳第三名前進。這個任務有點難，但捷克教練庫貝克表示：要將機會與優勢轉化為勝利。

捷克以身體對抗及高空轟炸和定位球大師聞名，尤以陣中頂級前鋒希克和頭球能力優異的中場蘇切克為最。他們定會以最擅長的定位球戰術，挑戰目前墨西哥一分未失的金身。

目前以6分穩居小組第一的墨西哥，因目前無晉級壓力，總教練阿吉雷表示會進行主力輪休。而對於其實鋒線表線還不錯的捷克，應會趁機把握機會，並順利克服高山氣侯搶得積分前進。

主推薦：

墨西哥不讓分

其它參考推薦:

兩隊是否進球：是、墨西哥讓1分和局

2026世足賽

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