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世足運彩／墨西哥讓淺盤有鬼！捷克尊嚴之戰戰意滿點推薦受讓過關與正比1：1

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
捷克在必須取勝的絕境下戰意滿點，反觀已提前出線的墨西哥可能輪換，故推薦捷克受讓並看好一比一平局。 路透
捷克在必須取勝的絕境下戰意滿點，反觀已提前出線的墨西哥可能輪換，故推薦捷克受讓並看好一比一平局。 路透

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽A組 捷克vs.墨西哥

比賽時間：6/25 09：00

小組賽終於迎來第三輪的命運之戰。這場牽動出線局勢的終極對決，由背水一戰的捷克對決坐鎮地利、氣勢如虹的東道主墨西哥。對捷克來說，這不只是尊嚴之戰，更是唯有贏球才能保留晉級希望的最後一戰。走到這一步，捷克的戰意已經徹底拉滿，沒有任何退路；反觀墨西哥兩戰全勝已提前宣告出線，這場交叉戰意將成為左右勝負的關鍵。

捷克進攻端最關鍵的點，無疑是鋒線核心施克（Patrik Schick）。在這種不勝即出局的決賽中，他的禁區支點能力、門前敏銳度，以及與中場大腦紹切克（Tomáš Souček）的插上配合。在沒有退路的絕境下，捷克全隊勢必會爆發出超乎預期的戰鬥力。

反觀墨西哥，本屆賽事展現出極高的統治力，豪取兩連勝、一球未失。然而在提前晉級的情況下，主教練預計將對主力陣容進行大範圍輪換以備戰淘汰賽。雖然替補球員戰意不俗，但防線整體的默契度與專注度勢必會出現鬆動。

決賽般的戰意往往能彌補形象上的差距。墨西哥雖強，但本場極可能進行的陣容輪換與戰意放空，給了捷克可乘之機。只要捷克能利用身體對抗限制住墨西哥的快速轉換，並把握住對手防線重組的立足未穩，捷克憑藉更破釜沉舟的搶分戰意，在常規時間內立於不敗之地的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤大致落在墨西哥讓0.25球至0.5球的高水區間。在墨西哥坐擁魔鬼主場、兩連勝且一球未失的絕對優勢形象下，莊家僅給出如此淺的讓球深度，甚至對上盤的回報極為豐厚。這是利用東道主的市場熱度在進行誘多，建議反向操作，防範捷克的絕境爆發才是正路。

足彩神釣手推薦：

捷克 +0.5（運彩盤 捷克 讓分0:1）

預估比分：捷克 1：1 墨西哥

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