世足運彩／森巴軍團強勢硬進攻竟開受讓 鐵桶蘇格蘭鐵了心硬守推巴西倒打讓分

世界盃小組賽C組 巴西 vs. 蘇格蘭

比賽時間：6／25 06:00

C組第三輪，巴西和蘇格蘭的晉級關鍵戰，將於6月25日上午6：00在佛羅里達硬石體育場正式開踢。邁阿密硬石球場，是NFL邁阿密海豚隊的主場，屬悶熱與海風交織的環境，傍晚濕度常飆破80%。對於長年效力於英超、蘇超等濕潤聯賽環境的蘇格蘭球員來說，這體感悶熱已超過平日訓練環境，其不適會在下半場跑動數據上反應出來。而對於巴西球員來說，其對戰數推進卻有加成作用。

巴西在首戰以1：1戰平摩洛哥隊。第二場則以3：0大勝海地隊。陣內以速度和細膩盤帶技巧聞名的維尼休斯，首戰對摩洛哥攻入關鍵追平球，之後在對陣海地時，也貢獻一進球，幫助球隊以3：0大勝海地。再加入巴西隊史進球王內馬爾歸隊，雖前鋒拉菲尼亞右大腿傷退，但內馬爾適時補足戰力缺口，分組龍頭寶座不遠。

蘇格蘭的球員衝刺次數、搶斷積極性在欲搶分的高壓下，會比平日數據高，但能否轉換為實質進球是關鍵。蘇格蘭兩場只進1球，進攻無力是最大隱憂。

對於巴西隊而言，這是一場平手可以接受，平手也可能是小組前2席次的比賽。很可能會進行大幅輪換，保留主力體能。但巴西板凳實力深厚，就算蘇格蘭擺大巴防守也不怕。

蘇格蘭必需力爭逼和或擊敗巴西，才有機會爭取歷史性殺入淘汰賽。兩隊歷史上交手共8次，蘇格蘭從未贏過巴西。

主推薦：

巴西受讓0：1讓分

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總進球數：2-3球