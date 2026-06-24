世足運彩／南韓拒絕高風險退防死守 南非被賽程凌虐慘敗不意外主推小分
世界盃小組賽A組 南非 vs. 南韓
比賽時間：06／25 09：00
南韓留在墨西哥，要迎戰從美國亞特蘭大飛回來的南非，南韓只要踢和就能晉級，但是總教練表示拒絕和局，放慢節走踢保守和局的話，退防死守的風險極高。
南非首戰0：2輸墨西哥後飛去美國亞特蘭大，與捷克踢成1：1平手，踢完之後又飛行1630公里到蒙特雷，從室內空調球場飛到白天氣溫35度、夜晚也有29度左右的開放球場，對體能的消耗很大。南非對捷克在第6分鐘掉球，全場一直猛踢想追平，直到83分鐘獲得點球機會才踢平，體能已經消耗很大了。而庫內爾累積2張黃牌變紅牌將禁賽，加上中場茲瓦那先前的紅牌持續禁賽中，這場大部分換上年輕球員來應急，經驗不足，恐怕會被南韓戲耍。
主推薦：
總分大小2.5，小2.5
其他參考推薦：
南韓讓分1：0
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