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世足運彩／加拿大與瑞士爭分組第一 上半場保守下半場搶攻推下半場進球多

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
瑞士(圖)將與地主加拿大爭分組第一。 法新社
瑞士(圖)將與地主加拿大爭分組第一。 法新社

世界盃小組賽B組 加拿大 vs. 瑞士

比賽時間：06／25　03：00

加拿大與瑞士基本上就是鎖定以小組前2名晉級32強淘汰賽，差別就是能不能拿到小組第1。小組第1好處就是留在溫哥華，迎戰擇優上來的小組第3球隊，小組第2就要去洛杉磯，對手是A組第2名，很可能是南韓。

由於加拿大6：0大勝卡達，淨勝球+6，這一場只要踢和，就拿到小組第1，而瑞士則一定要贏。

加拿大在上半場必須保守，瑞士迫於地主球迷壓力，也會上半場比較保守，到了下半場就會發動攻勢猛烈進攻，進球數會集中在下半場突破之後。

由於瑞士要避免調道小組第2，不能踢和，就算領先也要多進球，這局面讓地主加拿大恐怕要吞下第1敗，老實說，加拿大並沒有那麼強。

主推薦：

進球較多半場，下半場

其他參考推薦：

瑞士讓分1：0

2026世足賽

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