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世足運彩／讓球盤壓力落在淨勝球需求 摩洛哥對海地GPT看好2.5大分

聯合新聞網／ 台北訊
摩洛哥球迷熱情支持。 路透
摩洛哥球迷熱情支持。 路透

世界盃小組賽C組 摩洛哥 vs. 海地

比賽時間：6／25 06:00

摩洛哥排名第7、海地第83，國際盤卻把主勝均價放在2.14，表面不像一面倒低賠，實際搭配和局5.627、客勝11.993來看，莊家真正的態度不是懷疑摩洛哥能否贏，而是把市場焦點推向讓球盤：北非雄獅若只小勝，投注端未必舒服；若能早早打開局面，穿盤空間才會浮出來。

小組形勢也替這個盤口加了重量。摩洛哥目前1勝1和、進2失1，與巴西同為4分，海地則2戰全敗、0進球失4球，已經站在出局邊緣。對摩洛哥而言，這場不只是拿3分，還牽涉淨勝球與排名主動權；對海地而言，防線能撐多久，會直接決定比賽是否走向大比分。

兩隊在國際A級賽事沒有正式交手紀錄，缺少過往比分作為校準，反而更該回到近期攻守內容。摩洛哥近5場拿到11分，場均進2.4球、失0.4球，門前製造險境的把握度明顯高於海地；海地近5場雖有場均1.4球，但本屆小組賽至今仍未破門，面對紀律性更強的防線，反擊效率恐怕被壓縮。

盤口投資價值明顯站在主隊一側，且市場與近況方向一致，冷門訊號並不強。投注方向以摩洛哥勝出為主軸，若讓球盤深讓需注意臨場水位，進球數則可看向3球以上，合理劇本是摩洛哥掌握節奏後擴大比分。

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總和2.5球大分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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