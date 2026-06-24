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世足運彩／搶分爭龍頭全力開火！北非雄獅將痛擊出局海地Gemini推摩洛哥3：0或4：0

聯合新聞網／ 台北訊
摩洛哥(圖)將對對陣已出局的海地，但仍有龍頭之爭壓力。 法新社
摩洛哥(圖)將對對陣已出局的海地，但仍有龍頭之爭壓力。 法新社

世界盃小組賽C組 摩洛哥 vs. 海地

比賽時間：6／25 06:00

世界盃小組賽最後一輪生死戰蓄勢待發，摩洛哥與海地兩隊卻面臨截然不同的心理與狀態分水嶺。高居世界第七的「北非雄獅」摩洛哥目前與巴西同積4分，為了在淨勝球上超車強敵奪下分組第一，此役全隊求勝與搶分意志極度高昂。反觀兩戰盡墨、提前宣告出局的海地，不僅士氣低迷，球員在場上也缺乏具體戰術目標，僅能為榮譽而戰。雙方在心理層面與球隊狀態上的巨大落差，注定了這場對決將呈現一邊倒的局勢。

盤口數據上，摩洛哥不讓分獨贏賠率為穩健的2.14，與海地高達11.993的驚人賠率形成強烈對比，莊家態度顯然對實力雄厚的摩洛哥寄予厚望。由於本場賽事攸關分組排名的黃金席位，且海地防線前兩輪狂丟4球、破綻百出。後端數據分析指出，摩洛哥在近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度上，皆展現出壓倒性實力，其門前製造險境的把握度與創造絕佳進攻機會的品質極佳，強大的進攻火力絕非海地薄弱的防守所能抵擋。

回顧分組形勢，同組的巴西先前曾以3比0橫掃海地，這無疑給了摩洛哥明確的搶分指引。為了在淨勝球爭奪戰中取得優勢，摩洛哥從開哨起勢必毫無保留發動猛攻，大球走勢（3+）極具獲利空間。綜合雙方戰意與攻守數據，此役摩洛哥大勝幾成定局，參考比分看好3比0或4比0輕鬆穿盤。

主推薦：

總進球數至少3球、正確比分摩洛哥3：0或4：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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