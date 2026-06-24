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世足運彩／蘇格蘭難破歷史魔咒 巴西強大實力壓境Gemini推比分2:1

聯合新聞網／ 台北訊
巴西隊練球。 路透
巴西隊練球。 路透

世界盃小組賽C組 巴西 vs. 蘇格蘭

比賽時間：6／25 06:00

2026年世界盃C組小組賽迎來焦點對決，由蘇格蘭硬碰南美強權巴西。從兩隊近期狀態與士氣來看，蘇格蘭雖剛奪首勝、士氣大振，但小組賽形勢緊迫，依舊面臨巨大晉級壓力；反觀森巴軍團目前取得一勝一和積四分，全隊求勝戰意與高昂士氣正值巔峰，攻守兩端也顯得更為沉穩，這也讓這場關鍵之役在開賽前就引爆話題。

回顧雙方世界盃歷史交手，蘇格蘭五戰僅得一和四敗，心理層面處於絕對劣勢。儘管蘇格蘭近期帳面數據不俗，但兩隊在國際賽事的真實戰力仍存在巨大鴻溝，經過跨賽區實力指標校正後，虛高的表現數據隨之顯形。依循兩隊真實戰力與市場共識，巴西在比賽推進掌控度與創造絕佳進攻機會的品質上仍高出一籌，森巴軍團無疑更具備主導比賽的能力。

從不讓分賠率看，巴西客勝僅有2.207，莊家態度明顯傾斜。目前分組形勢膠著，巴西為確保晉級勢必全力搶分。在兩隊實力落差與市場高度共識下，巴西可望主導全局，而韌性十足的蘇格蘭亦有破門機會。本場看好巴西強權本色盡顯，最終預期以2比1的比分力克蘇格蘭，順利搶下關鍵勝利。

主推薦：

正確比分巴西2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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