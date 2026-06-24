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世足運彩／蘇格蘭背水一戰遇南美強權爭榜首 GPT看好巴西不讓分勝出

聯合新聞網／ 台北訊
巴西隊粉絲力挺。 路透
巴西隊粉絲力挺。 路透

世界盃小組賽C組 巴西 vs. 蘇格蘭

比賽時間：6／25 06:00

蘇格蘭目前3分排在巴西、摩洛哥之後，這場若輸球，晉級主控權很可能拱手讓人；巴西雖有4分在手，但同組摩洛哥同分緊追，森巴軍團也沒有本錢把節奏踢成保守消耗戰。

國際不讓分平均賠率開出蘇格蘭勝6.803、和局4.633、巴西勝2.207，客勝並未被壓到極低，代表莊家仍尊重蘇格蘭的求生壓力與防守韌性。不過2.207的巴西勝賠率，反而透露市場沒有把強弱差距完全打滿，客勝仍有盤口投資價值。

歷史對戰也是蘇格蘭心理關卡。世界盃舞台上，蘇格蘭曾與巴西多次碰頭，1974年0比0逼和最接近翻盤；1982年1比4落敗、1990年0比1吞敗、1998年又以1比2不敵巴西。這種長期未能跨過巴西的紀錄，到了必須搶分的局面，壓力只會更重。

近期表現表面上蘇格蘭不差，近況拿分效率甚至略優於巴西，但那更像是賽程與對手層級帶來的錯覺。若把整體實力、國際賽強度、門前製造險境的把握度一起放進來看，巴西仍明顯高出一截；冷門空間存在，卻不足以支撐主勝方向。

投注方向以巴西不讓分勝出為主，比分看1比2。大小球節奏不宜追過大，蘇格蘭會先求不失，但落後後必須壓上，較合理落點在2至3球之間。

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巴西不讓分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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