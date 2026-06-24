世足運彩／積分、把握度及攻守推進都優於卡達 GPT推薦波赫1：0或2：0

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聯合新聞網／ 台北訊
波赫隊。 路透
波赫隊。 路透

世界盃小組賽B組 波赫vs.卡達

比賽時間：6／25 03：00

波赫雖然小組前兩戰只拿1分，但失球壓力下仍比卡達更像有能力把比賽拉回自己節奏的一方；卡達同樣1分在手，卻只有1進球、7失球，客場心理包袱與防線信心都更沉，這正是本場盤勢最先反映出的差距。

國際不讓分平均賠率開在波赫勝1.98、和局4.70、卡達勝5.517，表面上卡達世界排名第56高於波赫第64，莊家卻把主勝壓在接近兩倍的位置，態度其實很清楚：排名不是本場定價主軸，近期比賽內容才是。波赫場均積分、門前製造險境的把握度，以及全場攻守推進的掌控度，都優於卡達，主勝仍有盤口投資價值。

B組目前加拿大、瑞士同積4分，波赫與卡達都停在1分，這場不是能慢慢試探的局。波赫淨勝球為負3，仍有追趕空間；卡達負6，若再被先進球，心態容易崩得更快。不過波赫也不具備大開大闔本錢，失5球的防線會讓教練更重視站位與反擊效率。

歷史交手方面，兩隊只有友誼賽紀錄，2000年卡達2比0勝、2010年1比1踢平，參考價值有限，但至少說明卡達並非完全怯場。正因如此，讓分不宜追深，較合理方向是波赫不讓分勝，搭配小比分節奏，比分落在1比0或2比0的主勝區間。

主推薦：

波赫不讓分勝、正比1：0或2：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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