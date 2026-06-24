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世足運彩／背水一戰波赫強悍攻勢強襲卡達 Gemini推薦正比2：1

聯合新聞網／ 台北訊
波赫隊。 路透
波赫隊。 路透

世界盃小組賽B組 波赫vs.卡達

比賽時間：6／25 03：00

2026年世界盃小組賽B組迎來關鍵天王山之戰，同積1分、退無可退的波赫與卡達將正面交鋒。兩隊在前兩輪僅拿1分，此役若無法全取3分，晉級淘汰賽的希望將微乎其微。面對如此沉重的晉級壓力與退無可退的必勝心態，這場生死鬥無疑將激發出雙方最極致的求勝欲望，誰能挺過窒息感，就能延續世界盃的夢想。

儘管卡達在歷史交手紀錄稍占上風，但雙方從未在正式大賽中對壘，歷史數據參考價值有限。反觀國際不讓分賠率，主勝賠率低至1.98，客勝則高達5.517，顯示出莊家傾斜主隊的態度。數據顯示，卡達近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度低迷，而波赫在創造絕佳進攻機會的品質上更具優勢，目前盤口極具獲利空間，實力評分也明顯優於客隊。

考量到兩隊本場皆有不容失分的壓力，攻防兩端預期將展開激烈交鋒。波赫在整體戰術體系上更顯穩固，可望在強大攻勢下突破卡達脆弱防線，順利挺住壓力拿下重要勝利，預測參考進球比分為波赫以2比1勝出。

主推薦：

波赫不讓分勝、正比2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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