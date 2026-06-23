世足運彩／三獅軍團凶猛進攻迦納鐵桶以對 主推英格蘭讓1分

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聯合新聞網／ 文／超小咖
英格蘭球迷。 法新社
英格蘭球迷。 法新社

世界盃小組賽L組 迦納 vs. 英格蘭

比賽時間：6／24 04：00

英格蘭在首戰以4：2擊敗克羅埃西亞。先前傳出陣中球星薩卡因阿基里斯腱傷勢，此役可能替補，並由馬杜埃凱出任先發右翼。賽前傳來好消息，薩卡不適已經好轉，目前全隊毫無傷兵困擾，全力迎戰迦納。

迦納首戰憑20歲小將伊倫基補時絕殺，攻入全場唯一入球，迦納1：0擊敗巴拿馬，旗開得勝。但迦納被射門11次，兼被對方在禁區內觸球19次。之後要面對的是級數天花板的英格蘭，恐無以抵抗。

英格蘭的進攻核心仍是凱恩。凱恩已為世界盃攻進10球。只要在此役進球，就能超越傳奇名將Lineker，成為英格蘭隊史在世界而盃進球最多的球員。而陣中皇家馬德里中場貝林漢、兵工廠邊鋒薩卡、都是凱恩衝擊世界盃的最大助手。

迦納老將前鋒阿尤，在首輪小組單場貢獻高達69次高位逼搶，展現驚人體能，他將在第一線干擾英格蘭後場組織。迦納曾在2010年世界盃闖進8強，創下當時非洲球隊的最佳戰績。但需注意的是迦納在首戰面對L 組整體實力最弱的巴拿馬時，只有2次射正。

目前雙方在小組賽首輪皆順利全取3分，本場勝者能提前鎖定32強淘汰賽席位，並奪得小組頭名優勢。英格蘭在資格賽8戰全勝零失球，被視為是奪冠大熱門。如果能順利掌握比賽主導權，相信迦納能完成重返榮耀的心願。

主推薦：

英格蘭讓分1：0

其它參考推薦：

全場2.5大分、英格蘭單隊3+、角球數：8.5大

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