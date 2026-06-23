快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

日職／徐若熙表訂24日出戰歐力士沒了 軟銀投教：不是可以登板的狀態

世足運彩／葡萄牙跟西班牙一樣要解悶 C羅心態要調整可以大勝烏茲別克推大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
相較於其他球星表現，C羅本屆尚未開火。 法新社
相較於其他球星表現，C羅本屆尚未開火。 法新社

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.烏茲別克

比賽時間：6／24 01：00

葡萄牙一度被認為也是奪冠熱門球隊之一，尤其是陣容豪華，前中後都是明星，在首輪被民主剛果1：1逼和，出現幾大問題。

第一，早早進球之後卻放慢節奏，無謂傳球，全場783次傳球，且一大半是後場互傳，一球的領先讓民主剛果有機會追平。

第二，在比賽之前一天，姆巴佩與哈蘭德都進2球，梅西還帽子戲法，讓C羅急了，想進球卻屢屢跑位異常，讓世界更放大的報導他沒有建樹。

現在姆巴佩、哈蘭德與梅西又在第2輪都進2球，今晚的葡萄牙要發揮正常的話，C羅的心態要更健康。

烏茲別克這批球員是從年輕梯隊成功培養起，首度進到會內賽，首戰曾經1：1追上哥倫比亞，比賽後段明顯在經驗上的不足而落敗。現在面對技術與經驗更高一籌，且首輪只拿1分積分的葡萄牙，恐怕又會被葡萄牙當作振作復興的靶子。

主推薦：

總分大小2.5，大2.5

其他參考推薦：

讓分2分，葡萄牙

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup45 葡萄牙 烏茲別克

相關新聞

世足運彩／三獅軍團凶猛進攻迦納鐵桶以對 主推英格蘭讓1分

英格蘭將在世界盃小組賽對陣迦納，首戰以4：2擊敗克羅埃西亞，賽前球星薩卡傷勢恢復。迦納首戰1：0險勝巴拿馬，但防線易被擊破。勝者將鎖定32強席位，英格蘭被視為奪冠熱門。

世足運彩／葡萄牙跟西班牙一樣要解悶 C羅心態要調整可以大勝烏茲別克推大分

葡萄牙在世足賽首輪遭民主剛果逼和，C羅心態需調整，以迎接今晚對烏茲別克的比賽。烏茲別克以年輕球員為主，首次參賽表現不俗，葡萄牙則期待大勝以振作士氣。

世足運彩／哥倫比亞連勝氣勢壓過民主剛果 盤口偏冷GPT推大分

哥倫比亞首戰3比1拿下烏茲別克，加上近5場全勝，場均積分維持滿檔，整隊士氣明顯站在高點；民主剛果1比1逼和葡萄牙固然提振信心，但那場更多來自防守紀律與反擊效率，若被迫拉高節奏，後場承壓會更早出現。

世足運彩／爆冷盤口暗藏玄機！無懼剛果反擊Gemini看好哥倫比亞3:1或2:1

2026世界盃K組次輪迎來焦點對決，世界排名第13的強權哥倫比亞迎戰第46的民主剛果。然而，國際不讓分平均賠率卻開出奇特的「冷門盤口」：哥倫比亞勝賠高達4.84，甚至高於民主剛果的4.21與和局的3.

世足運彩／克羅埃西亞體能疑慮壓不住盤口優勢 巴拿馬防線受壓GPT看大分

克羅埃西亞首戰對英格蘭進2球卻失4球，這支排名第11的強隊最先暴露的不是技術落差，而是連續高強度賽程下回防腿力不足。多名主力長期扛著俱樂部與國家隊雙線消耗，面對巴拿馬這種衝刺、對抗比例高的球隊，體能隱

世足運彩／生死邊緣搶分大戰！格子軍團對巴拿馬火力全開GPT推克羅埃西亞3:1或2:1

2026年美加墨世界盃L組次輪上演生死決戰，首戰吞敗的巴拿馬與克羅埃西亞此刻雙雙落入積分榜墊底的深淵，此役正面交鋒已無任何退路。面臨分組晉級的巨大壓力，兩隊都抱持著「非贏不可」的必勝決心。對於尋求隊史

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。