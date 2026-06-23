世足運彩／葡萄牙跟西班牙一樣要解悶 C羅心態要調整可以大勝烏茲別克推大分

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.烏茲別克

比賽時間：6／24 01：00

葡萄牙一度被認為也是奪冠熱門球隊之一，尤其是陣容豪華，前中後都是明星，在首輪被民主剛果1：1逼和，出現幾大問題。

第一，早早進球之後卻放慢節奏，無謂傳球，全場783次傳球，且一大半是後場互傳，一球的領先讓民主剛果有機會追平。

第二，在比賽之前一天，姆巴佩與哈蘭德都進2球，梅西還帽子戲法，讓C羅急了，想進球卻屢屢跑位異常，讓世界更放大的報導他沒有建樹。

現在姆巴佩、哈蘭德與梅西又在第2輪都進2球，今晚的葡萄牙要發揮正常的話，C羅的心態要更健康。

烏茲別克這批球員是從年輕梯隊成功培養起，首度進到會內賽，首戰曾經1：1追上哥倫比亞，比賽後段明顯在經驗上的不足而落敗。現在面對技術與經驗更高一籌，且首輪只拿1分積分的葡萄牙，恐怕又會被葡萄牙當作振作復興的靶子。

主推薦：

總分大小2.5，大2.5

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讓分2分，葡萄牙