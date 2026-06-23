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世足運彩／格子軍團生死戰！克羅埃西亞可望修正防線問題 預測3：1勝巴拿馬

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
克羅埃西亞對巴拿馬的生死戰，格子軍團憑藉更成熟的中場調度與大賽經驗，有望修正防線問題並在常規時間取勝。 美聯社
克羅埃西亞對巴拿馬的生死戰，格子軍團憑藉更成熟的中場調度與大賽經驗，有望修正防線問題並在常規時間取勝。 美聯社

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽L組 巴拿馬vs.克羅埃西亞

比賽時間：6/24 07：00

這場生死之戰由中北美洲勁旅巴拿馬硬碰上屆核心骨幹的克羅埃西亞。對格子軍團來說，首輪2-4不敵英格蘭後淨勝球處於劣勢。

克羅埃西亞雖然首輪防線失球較多，但整體傳控基本面與鋒線效率依然具備高水準。

克羅埃西亞進攻端最關鍵的點，無疑是傳奇中場大腦莫德里奇（Luka Modrić）與科瓦西奇（Mateo Kovačić）的調度。在這種一戰定生死的重壓下，他們在中場的節奏掌控、致命傳導，以及利用前鋒穆薩（Petar Musa）等人點對點的制壓，將是撕開對手防線的最強利刃。只要格子軍團修正首輪的面對打身後的防守缺口，中前場的壓迫能隨時製造門前混亂。

反觀巴拿馬，首輪直到第95分鐘才被加納絕殺。中場核心卡拉斯基利亞（Coco Carrasquilla）的節奏掌控與球隊落位極快的防守抗壓性，是克羅埃西亞本場必須全面戒備的地方。

巴拿馬雖韌性十足，但頂級大賽的抗壓經驗略遜於格子軍團。只要克羅埃西亞能限制住對手的反擊推進，憑藉更成熟的決賽圈經驗在常規時間內奠定勝局的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤初盤開出克羅埃西亞讓1.25球，後續退至1球盤，這個操作高機率是藉著首場被狂進4球的形象順勢退盤，讓人對他們信心降低。這樣的變盤方式更大的是為了分流資金，畢竟不斷降低克羅埃西亞的賠率，只會讓他們熱度更高。建議關注克羅埃西亞取勝。

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克羅埃西亞-1（運彩盤 克羅埃西亞 不讓分勝）

預估比分：克羅埃西亞 3：1 巴拿馬

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