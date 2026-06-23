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世足運彩／哥倫比亞連勝氣勢壓過民主剛果 盤口偏冷GPT推大分

聯合新聞網／ 台北訊
熱情的哥倫比亞粉絲。 路透
熱情的哥倫比亞粉絲。 路透

世界盃小組賽K組 哥倫比亞 vs. 民主剛果

比賽時間：6／24 10：00

哥倫比亞首戰3比1拿下烏茲別克，加上近5場全勝，場均積分維持滿檔，整隊士氣明顯站在高點；民主剛果1比1逼和葡萄牙固然提振信心，但那場更多來自防守紀律與反擊效率，若被迫拉高節奏，後場承壓會更早出現。

排名第13的哥倫比亞對上第46的民主剛果，國際不讓分卻開出主勝4.84、和局3.95、客勝4.21，表面上不像強隊盤，甚至客勝賠率還更低，這正是容易讓投注市場猶豫的地方。莊家態度並非單純否定哥倫比亞，而是把首戰逼和葡萄牙的剛果題材放大，製造冷門想像空間。

兩隊缺乏具參考價值的正式交手比分，判斷重心應回到近況與比賽內容。哥倫比亞近期門前製造險境的把握度相當高，整體攻守評分也明顯壓過民主剛果，且目前以3分領跑K組，若此役再取勝，出線主導權幾乎握在手上，戰意不會保守。

民主剛果已有1分在手，面對哥倫比亞未必只求守和，反擊端仍有偷球能力，這也讓大球具備條件。盤口看似平衡，實際更像用冷門熱度稀釋哥倫比亞勝面；投注方向以哥倫比亞勝出最具價值，比分節奏可往3球以上思考。

主推薦：

總和2.5分大分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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