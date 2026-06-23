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世足運彩／克羅埃西亞體能疑慮壓不住盤口優勢 巴拿馬防線受壓GPT看好大分

聯合新聞網／ 台北訊
克羅埃西亞穿格子衣力挺。 美聯社
克羅埃西亞穿格子衣力挺。 美聯社

世界盃小組賽L組 巴拿馬 vs. 克羅埃西亞

比賽時間：6／24 07：00

克羅埃西亞首戰對英格蘭進2球卻失4球，這支排名第11的強隊最先暴露的不是技術落差，而是連續高強度賽程下回防腿力不足。多名主力長期扛著俱樂部與國家隊雙線消耗，面對巴拿馬這種衝刺、對抗比例高的球隊，體能隱憂確實會被放大。

不過盤口沒有跟著恐慌。國際不讓分平均賠率開出巴拿馬勝5.46、和局4.067、克羅埃西亞勝2.313，客勝仍被壓在明顯較低位置，代表莊家承認克羅埃西亞防線有破口，卻不願把勝負天平往巴拿馬或和局大幅傾斜。這種盤型反而像是在測試市場會不會因首戰4失球而過度追冷。

L組目前英格蘭與迦納同為3分，巴拿馬0比1輸迦納、克羅埃西亞2比4輸英格蘭，兩隊都已沒有再慢熱的本錢。巴拿馬世界排名第34，首戰攻勢轉化不足；克羅埃西亞雖失球多，但至少已證明能在強隊身上製造進球。近期表現換算，克羅埃西亞場均積分高於巴拿馬，近期的全場攻守氣勢與比賽推進掌控度也更穩，市場評估客勝具盤口投資價值。

兩隊缺乏足以定調的世界盃正式交手比分，歷史包袱不重，臨場更看誰能先把壓力轉成進球。巴拿馬若提早壓上，後場空間會給克羅埃西亞中前場更多文章可作。投注方向以克羅埃西亞勝出為主，大小球則偏向3球以上，參考比分2比1或3比1。

主推薦：

正確比分克羅埃西亞3：1或2：1、總和2.5分大分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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