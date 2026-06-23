世足運彩／凱恩猛烈砲火對決迦納 分組龍頭之爭Gemini看好英格蘭3：1

世界盃小組賽L組 英格蘭vs.迦納

比賽時間：6／24 04：00

英格蘭在2026世界盃首戰以4比2大勝克羅埃西亞，前鋒凱恩（Harry Kane）梅開二度展現驚人宰制力，全隊士氣如日中天；而非洲雄星迦納同樣在首戰以1比0力克巴拿馬，帶著高昂鬥志迎來這場關鍵的L組龍頭爭霸戰。兩支首輪皆摘下勝仗的隊伍正面交鋒，誰能延續連勝氣勢，將直接決定小組首位晉級的絕對優勢。

翻開國際不讓分賠率，英格蘭勝賠落在2.10，和局5.633，迦納勝賠則高達12.073。儘管兩隊目前在分組同積3分，但莊家開出的獨贏賠率明顯向「三獅軍團」傾斜。雖然兩國歷史上未曾在正式大賽交手，但英格蘭在世界排名與戰力評級上擁有將近五百分的巨大優勢，市場資金與數據同樣高度支持實力底蘊更深厚的英格蘭能輕鬆主導賽事節奏。

陣容方面，英格蘭總教練圖赫爾迎來好消息，陣中無傷兵且中場大將薩卡已無大礙，將與賴斯聯手在場上碰頭迦納核心帕爾特伊。由於英格蘭前場門前製造險境的把握度極高，且近期全場攻守氣勢與比賽掌控度皆處於巔峰，此役預估將形成一場對攻大戰。在英格蘭火力全開的預期下，本場看好進球數達到「3球以上」，推薦比分3比1，由實力與狀態兼具的英格蘭笑納二連勝。

主推薦：

3球以上、英格蘭3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網