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世足運彩／實力懸殊預計將上演進攻大秀 Gemini推正比葡萄牙3：0或3：1

聯合新聞網／ 台北訊
葡萄牙球星C羅(左)。 路透
葡萄牙球星C羅(左)。 路透

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs.烏茲別克

比賽時間：6／24 01：00

世界盃K組次輪迎來關鍵對決，首戰意外遭到逼和的葡萄牙，在主場迎戰遠道而來的烏茲別克。葡萄牙貴為世界排名第5的頂級強豪，首戰卻未能全取三分，目前全隊承受著極大的輿論壓力，尤其是當家球星基斯坦奴朗拿度急需一場大勝自我救贖，全隊展現出背水一戰的強烈求勝欲。相反地，世界排名第50的烏茲別克首戰遭到哥倫比亞擊潰，此役作客歐洲更面臨極巨大的心理劣勢，兩隊在主客場氣勢與狀態上存有天壤之別。

從數據面來看，葡萄牙在創造絕佳進攻機會的品質以及近期的全場攻守氣勢上，皆呈現壓倒性的優勢。雖然烏茲別克擁有超新星費祖拉耶夫，但其防守端在面對具備強大衝擊力的鋒線時顯得相當吃力。國際不讓分平均賠率開出主勝2.159，相較於客勝高達15.553，莊家態度十分明確，顯示出此役在盤口投資價值上極具獲利空間。

綜合兩隊實力與戰意，葡萄牙強大的進攻火力預期能輕鬆擊碎烏茲別克防線。這場實力懸殊的對決預計將上演進攻大秀，看好全場進球數在3球以上，最終參考比分3比0或3比1。

主推薦：

3球以上、葡萄牙3：0或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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