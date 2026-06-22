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世足運彩／約旦士氣有進球支撐但防線仍鬆動 GPT看好阿爾及利亞2:1

聯合新聞網／ 台北訊
阿爾及利亞備戰第二役。 美聯社
阿爾及利亞備戰第二役。 美聯社

世界盃小組賽J組 約旦 vs. 阿爾及利亞

比賽時間：6／23 11：00

約旦首戰雖以1比3敗給奧地利，至少靠Ali Olwan攻進隊史世界盃首球，士氣並非完全崩盤；阿爾及利亞則是0比3遭阿根廷完封，排名第28卻未能進球，壓力反而更沉。兩隊同為0分，這場已不是慢慢調整的比賽，誰再輸，晉級空間幾乎被壓到最窄。

盤口給出約旦勝4.74、和局3.91、阿爾及利亞勝2.10，莊家態度相當清楚：即便阿爾及利亞首戰輸得難看，仍不願把客勝拉高。這種賠率不是單純看名氣，而是判斷阿爾及利亞在比賽推進、對抗強度與進攻品質上仍高出一截。約旦排名第63，近期場均積分與門前製造險境的把握度都落後，首戰能進球是亮點，但防守端連續犯錯才是盤口最在意的地方。

兩隊缺乏具參考價值的正式賽直接交手比分，因此首輪內容更有參考性。約旦對奧地利曾靠反擊打出威脅，但下半場烏龍與傷停補時手球，顯示高壓下專注力不足；阿爾及利亞面對阿根廷被壓制，屬於對手層級過高造成的失真，並不代表遇到約旦仍會無力進攻。

大小球節奏可抓中間偏開，約旦若落後勢必前壓，阿爾及利亞反擊空間會增加，但兩隊首戰都暴露防線問題，零封難度不低。此盤真正的陷阱在於約旦首球故事容易吸票，實際盤口投資價值仍在阿爾及利亞。方向看客勝，參考比分約旦1比2阿爾及利亞。

主推薦：

阿爾及利亞2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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