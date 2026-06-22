世足運彩／J組生死戰沙漠之狐強勢反彈 對約旦Gemini推阿爾及利亞2:1

世界盃小組賽J組 約旦 vs. 阿爾及利亞

比賽時間：6／23 11：00

2026年世界盃J組小組賽迎來攸關晉級命運的關鍵戰役，首戰吞敗的約旦與阿爾及利亞將展開正面對決。從主客場心理優勢與球隊狀態切入，兩隊雖然首輪皆墨，但世界排名高達第28的阿爾及利亞，在整體大賽經驗與抗壓性上顯然更勝一籌；反觀首度踏上世足殿堂、排名第63的約旦，首戰雖由前鋒奧爾萬攻入歷史性首球，但下半場的防守崩盤與關鍵失誤，透露出新兵在國際頂級賽事中的焦慮，心理層面承受極大考驗。

目前J組形勢嚴峻，兩隊在首輪分別敗給奧地利與阿根廷後積分尚未開張，此役堪稱「輸球即淘汰」的生死之戰。莊家在國際賠率上給予阿爾及利亞極大信心，客勝賠率僅2.10，遠優於約旦主勝的4.74與和局3.91。數據顯示，阿爾及利亞在創造絕佳進攻機會的品質與近期的全場攻守氣勢上，皆明顯壓制對手，具備極佳的盤口投資價值。綜合市場共識與實力落差，實力天平明顯傾斜，此役看好阿爾及利亞重回正軌，以1比2的比分收下關鍵三分。

主推薦：

阿爾及利亞2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網