世足運彩／高盧雄雞立體攻勢難擋 法國迎戰伊拉克Gemini上看3:0或4:0

世界盃小組賽I組 伊拉克 vs. 法國

比賽時間：6／23 05：00

2026年世界盃I組小組賽迎來次輪焦點戰，首戰以3比1輕取塞內加爾的高盧雄雞法國隊，目前全隊士氣高昂，主力陣容進攻手感發燙。反觀亞洲代表伊拉克，雖然睽違40年重返世界盃殿堂，但首戰防線崩潰，以1比4慘敗給挪威，吞下打擊士氣的一敗。兩隊在近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度上，呈現出截然不同的黃金與低谷期，此消彼長之下，局勢極度有利於法國。

從分組形勢來看，挪威與法國同積3分領跑，為了爭奪分組龍頭並累積淨勝球優勢，法國此役全力搶勝的戰意無庸置疑。國際不讓分盤口開出法國勝賠率，而伊拉克勝的賠率則高達22.85，徹底顯露出莊家對於防範爆冷毫無期待。兩隊在國際足球實力評等上存在高達近500分的跨洲別巨大實力鴻溝，法國不論在球員身價還是陣容深度上都形成降維打擊，在創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度上更皆呈壓倒性優勢。

本場賽事開出大比分（3+進球）的機率極高。伊拉克雖然擁有英超前鋒哈馬迪領銜，但面對法國頂級防線恐難施展，且其自身防禦體系在首戰已被挪威攻破，此役實難抵擋法國高空與地面的立體攻勢。在法國全場壓制的情勢下，預期高盧雄雞將輕鬆取得一場大勝，參考比分上看3比0或4比0。

主推薦：

法國3：0、4：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網