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世足運彩／J組榜首戰搶提前出線主導權 面對奧地利GPT推阿根廷不讓分及大分

聯合新聞網／ 台北訊
阿根廷球迷拿著Labubu玩偶相挺。 法新社
阿根廷球迷拿著Labubu玩偶相挺。 法新社

>世界盃小組賽J組 奧地利vs.阿根廷

比賽時間：06/23 01：00

同拿3分的阿根廷與奧地利正面碰頭，勝方幾乎握住J組出線主控權，這種壓力對排名世界第1的阿根廷不是負擔，而是必須提前解決晉級麻煩的任務。阿根廷首戰3比0零封阿爾及利亞，奧地利也以3比1擊敗約旦，兩隊都有進攻火力，但防守穩定度仍有差距。

國際不讓分主勝2.24、和局4.01、客勝5.173，莊家沒有把阿根廷壓到過熱低賠，表面看似保留奧地利爆冷空間，實際更像是在防範阿根廷首戰大勝後投注過度集中。以兩隊近況來看，近5場拿分效率接近，近期的全場攻守氣勢並未明顯一面倒，但國際實力評分差距達271分，阿根廷在高強度比賽的穩定性仍明顯高出一截。

歷史交手部分，雙方缺乏足夠近代正式大賽具體比分可作為強參考，反而讓本場更應回到分組形勢與盤口邏輯。奧地利若搶到和局，出線道路仍寬；阿根廷若拿下二連勝，幾乎可提前掌握小組第一節奏，必勝心態更清楚。

進球數方向同樣偏向開放。兩隊首戰合計攻進6球，奧地利逼搶會帶來轉換空間，也可能被阿根廷反打身後。最具價值投注方向仍是阿根廷不讓分勝，比分節奏可往3球以上配置，參考2比1或3比1。

主推薦：

阿根廷不讓分、2.5球大分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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