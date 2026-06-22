世足運彩／姆巴佩領軍高盧雄雞高壓前進 伊拉克退無可退推法國讓分

世界盃小組賽I組 伊拉克 vs. 法國

比賽時間：6／23 05：00

世界盃小組賽來到第二輪，法國隊明星前鋒兼隊長姆巴佩，正率領高盧雄雞將於林肯金融球場，迎戰退無可退的伊拉克。法國在小組賽首戰以3：1擊敗塞內加爾，目前手握3分積分，本場若取勝可以提前鎖定出線資格。而伊拉克在首戰以1：4敗給挪威，若想保住晉級希望，對陣法國勢必要全力搶分。

首戰伊拉克的數據和挪威相差不遠，伊拉克在有效的進攻機會中效率偏低，而挪威屢將機會轉化為進球。伊拉克首場分組賽曾一度逼和挪威，但下半場體能下滑，防守集中度下降，最後1：4慘敗。伊拉克挑戰火力兇猛的法國，防線將面臨更大壓力。

法國陣內有登貝萊、奧利斯、楚阿梅尼等明星中場大將，尤其是拜仁的奧利斯。在首戰中跑動距離達12•63公里，且藉大範圍走動及不斷前後衝刺，多次直線妙傳給姆巴佩破門。伊拉克要箝制他絕非易事。伊拉克今場也將擺出4-4-2陣型，主打反擊。

效力於皇家馬德里的姆巴佩，整季出賽44場，以超高效率踢進42球，是當今足壇最具殺傷力的進攻武器。來到世界盃，目前距離進球王克洛澤的10球僅差2球，而國家隊總進球數也達到58球，正式成為法國隊史第一射手。如此優異成績，也讓伊拉克總教練在賽前記者會表示：希望能派3個守門員上場，阻止姆巴佩。

林肯金融球場是一座全露天的室外球場，費城夏季常伴隨午後突發雷陣雨，驟雨會使草皮變得濕滑致皮球滾動速度變快，反彈軌跡難以預測。而在高濕熱環境中反覆衝刺，也會使球員在後半段體力秏損，奔跑距離減少。這對夏季常飆破45度，氣侯極為乾燥的伊拉克球員來說是個優勢。他們對高熱具有極佳的生理耐受度，也許這是他們可以搶分的關鍵。

主推薦：

法國2：0讓分

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全場3.5大分、法國單隊3+