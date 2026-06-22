世足運彩／「梅老闆」梅西轉換助攻角色 主推薦阿根廷下半場拉開奧地利

比賽時間：06/23 01：00

「梅老闆」梅西在首戰「梅」開三度，率領衛冕軍阿根廷以3：0擊敗阿爾及利亞，阿根廷最近8場國際賽只掉1球，所以當大家關注阿根廷以及梅西的行雲流水進攻，阿根廷的防守就被忽略了。這場奧地利全力防守，而阿根廷的防守很強之下，進球數應該不會多。

奧地利是「德國二軍」，有接近8成球員在德甲踢球，他們習慣了德國式瘋狂逼搶，在首戰以3：1擊敗約旦，現在面對揮灑自如的阿根廷，恐怕就必須退回全力防守。當上半場體力滿格，用密集的纏鬥限制梅西的發揮。到了下半場，就無法全場全力衝刺跑動，那就是阿根廷的機會。

梅西在首戰的好狀態，勢必引發奧地利全力防堵，梅西帽子戲法之外，他也希望年輕隊友能有所表現，梅西的角色如果變成吸引對手，著重助攻的話，才是最聰明踢法。

預估阿根廷在上半場比較不順，下半場奧地利體力下滑，阿根廷才會拉開比數。

主推薦：

進球較多半場，下半場

其他參考推薦：

總分大小2.5，小2.5、讓分1：0，阿根廷