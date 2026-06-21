快訊

陽台收衣服不慎墜樓 板橋男骨折…警到場查出竟是通緝犯

一路相挺的父親離世 許天送告別式…許淑華泣不成聲難掩哀痛

打造「刺客教條」遊戲巨擘Ubisoft證實 聯合創辦人法國墜機身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／G組晉級混戰十字路口 紐西蘭硬碰埃及生死鬥Gemini主推和局

聯合新聞網／ 台北訊
紐西蘭球迷，擺出戰舞姿勢。 路透
紐西蘭球迷，擺出戰舞姿勢。 路透

世屆盃小組賽H組 紐西蘭vs.埃及

比賽時間：6／22 09：00

2026世界盃G組賽事進入白熱化，首輪四隊全數握手言和，各積1分呈現史詩級混亂。紐西蘭與埃及此役交鋒，在「贏球占得晉級先機、輸球即陷入被動」的巨大積分壓力下，此役堪稱出線分水嶺。首戰兩度領先卻遭伊朗逼平的紐西蘭，急需隊史首勝；而與強權比利時握手言和的埃及，也背負著重返淘汰賽的歷史使命，雙方戰意點滿，但在積分不容有失的壓力下，交手預期將更趨謹慎。

從盤口來看，世界排名第29的埃及以1.923的客勝賠率獲得莊家青睞，排名第85的紐西蘭不讓分賠率則高達4.717。不過，紐西蘭首戰表現亮眼，其近期的全場攻守氣勢與比賽推進掌控度極佳，在創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度上甚至更勝一籌。儘管埃及經驗與名氣佔優，但莊家低估了紐西蘭的韌性，這使得此役的盤口投資價值向主隊傾斜，極具獲利空間。

綜合數據與兩隊實力，埃及雖受市場追捧，但考量到冷門防範機制的嚴格限制，雙方各無絕對制勝把握。在保守的晉級戰術主導下，預期總進球數將壓在1至2球的低比分範圍內，極具代表性的1比1和局將是首選，雙方難分軒輊。

主推薦：

兩隊和局，正確比分1：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup40 紐西蘭 埃及

延伸閱讀

世足運彩／波斯鐵騎伊朗迎戰紐西蘭 Gemini推薦正確比分2:1

世足運彩／歐洲紅魔比利時憑藉強大火力優勢 對埃及Gemini推2:1或3:1

世足運彩／伊朗讓球盤偏淺仍藏主勝價值 對紐西蘭GPT看好正確比分2:1

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

相關新聞

世足運彩／G組晉級混戰十字路口 紐西蘭硬碰埃及生死鬥Gemini主推和局

2026世界盃G組賽事進入白熱化，首輪四隊全數握手言和，各積1分呈現史詩級混亂。紐西蘭與埃及此役交鋒，在「贏球占得晉級先機、輸球即陷入被動」的巨大積分壓力下，此役堪稱出線分水嶺。首戰兩度領先卻遭伊朗逼

世足賽／紐西蘭仍遭盤口壓制 GPT看好埃及經驗占優比分2:1

紐西蘭首戰踢成2比2，兩度領先卻守不住，士氣有亮點也有隱憂；埃及則以1比1逼平比利時，結果不算華麗，卻更像一支知道如何在高強度比賽中保住局面的球隊。兩隊目前同積1分，這場若分出勝負，G組出線形勢會立刻

世足運彩／南美勁旅體能亮紅燈 慎防黑馬維德角爆冷Gemini仍推烏拉圭2:1

2026世界盃H組次輪點燃戰火，南美傳統勁旅烏拉圭將迎戰非洲新黑馬維德角。對於陣中多數主力效力於歐洲頂級球會的烏拉圭而言，跨洲奔波與季末多線作戰的體能隱憂，無疑是當前最大罩門。首輪與沙烏地阿拉伯握手言

世足運彩／晉級壓力升高盤口仍占上風 對維德角GPT推烏拉圭不讓分勝

首輪只拿1分的烏拉圭，面對同樣守住和局的維德角，這場已不是單純強弱對照，而是南美勁旅能否在H組提早搶回主導權的壓力測試。烏拉圭首戰1比1遭沙烏地阿拉伯逼和，維德角則以0比0逼平西班牙，四隊同積1分的局

世足運彩／G組出線生死戰！歐洲紅魔以逸待勞強碰波斯鐵騎 Gemini看好大分

2026年世界盃G組次輪迎來關鍵對決，由比利時迎戰伊朗。兩隊首輪皆墨守和局，此役面臨非贏不可的壓力。從備戰狀態與心理優勢來看，早已抵達並完成充分訓練的比利時顯然以逸待勞；反觀伊朗不僅面臨舟車勞頓，更因

世足運彩／對伊朗盤口暗藏冷門誘因 但比利時仍有支撐GPT推2:1或3:1

伊朗客勝被拉到5.74，和局也高掛4.293，莊家表面給足冷門報酬，實際卻把比利時主勝壓在2.01，這不是單純放膽買下盤的格局。以世界排名第9對第20來看，比利時並未被開到過熱低賠，反而留下主勝的盤口

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。