世足運彩／晉級壓力升高盤口仍占上風 對維德角GPT推烏拉圭不讓分勝

世屆盃小組賽H組 烏拉圭vs.維德角

比賽時間：6／22 06：00

首輪只拿1分的烏拉圭，面對同樣守住和局的維德角，這場已不是單純強弱對照，而是南美勁旅能否在H組提早搶回主導權的壓力測試。烏拉圭首戰1比1遭沙烏地阿拉伯逼和，維德角則以0比0逼平西班牙，四隊同積1分的局面，讓排名第16的烏拉圭承受更直接的必勝壓力；若此役再失分，最後一輪盤勢與晉級空間都會變得被動。

國際不讓分平均賠率開出烏拉圭勝1.48、和局4.175、維德角勝8，莊家態度相當清楚：主勝仍是基本盤。但這組賠率並非毫無陷阱，因為維德角近期表現並不差，近況拿分效率甚至比烏拉圭更亮眼，門前製造險境的把握度也更高，首輪能讓西班牙無功而返，絕非偶然。問題在於，小組賽第二輪的戰意權重不同，烏拉圭這種傳統強隊在必須搶勝時，市場通常不會輕易放大客隊冷門賠率。

雙方正式大賽可參考的歷史交手比分有限，因此本場更該看首輪內容與分組形勢。維德角有守和強隊的本錢，冷門空間存在，但8倍客勝更多像是莊家防範極端結果，而非真正主推方向。大小球節奏則不宜期待過度開放，維德角會先守住中路密度，烏拉圭即使壓上，也可能要靠定位球、邊路傳中或下半場體能差拉開。

投注方向仍以烏拉圭不讓分勝出作為主軸，但信心不宜拉滿，合理定位約六成。比分參考可抓維德角1比2烏拉圭，亦即烏拉圭小勝過關；若追求較高報酬，烏拉圭勝搭配小比分區間，比單純追大勝更貼近此役盤口邏輯。

主推薦：

烏拉圭不讓分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網