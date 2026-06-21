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世足運彩／南美勁旅體能亮紅燈 慎防黑馬維德角爆冷Gemini仍推烏拉圭2:1

聯合新聞網／ 台北訊
維德角門將沃齊尼亞(圖)讓西班牙粒球未進，對烏拉圭不無爆冷可能性。 美聯社
維德角門將沃齊尼亞(圖)讓西班牙粒球未進，對烏拉圭不無爆冷可能性。 美聯社

世屆盃小組賽H組 烏拉圭vs.維德角

比賽時間：6／22 06：00

2026世界盃H組次輪點燃戰火，南美傳統勁旅烏拉圭將迎戰非洲新黑馬維德角。對於陣中多數主力效力於歐洲頂級球會的烏拉圭而言，跨洲奔波與季末多線作戰的體能隱憂，無疑是當前最大罩門。首輪與沙烏地阿拉伯握手言和，已暴露出球員在下半場臨空缺氧、近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度下滑等疲態。此役面對首輪逼平西班牙、以逸待勞的維德角，烏拉圭在體能調配上面臨嚴峻考驗。

目前H組呈現四隊同積1分的膠著狀態。國際不讓分盤口開出烏拉圭勝1.48、和局4.175、維德角勝8.00，顯示莊家對烏拉圭的實力底蘊仍寄予厚望。儘管維德角在創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度上展現出驚人韌性，近期數據更透露出些許爆冷氣息，但市場資金與機率仍強烈向南美軍團傾斜。在強烈尊重大盤市場共識的邏輯下，此役依舊是實力占優的烏拉圭更具盤口投資價值。

雖然維德角具備攪局實力，且全場攻守氣勢不容小覷，但烏拉圭厚實的板凳深度與豐富的大賽經驗，仍是鎖定勝局的關鍵。綜合盤口動向與實力差距，烏拉圭預計能頂住體能瓶頸，以2比1擊敗對手，驚險帶走分組首勝。

主推薦：

烏拉圭2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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