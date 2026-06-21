世足運彩／G組出線生死戰！歐洲紅魔以逸待勞強碰波斯鐵騎 Gemini看好大分

世屆盃小組賽G組 伊朗vs.比利時

比賽時間：6／22 03：00

2026年世界盃G組次輪迎來關鍵對決，由比利時迎戰伊朗。兩隊首輪皆墨守和局，此役面臨非贏不可的壓力。從備戰狀態與心理優勢來看，早已抵達並完成充分訓練的比利時顯然以逸待勞；反觀伊朗不僅面臨舟車勞頓，更因外部限制導致訓練被迫折半，兩軍過去毫無交手紀錄，此消彼長之下，比利時在心理與調整狀態上無疑掌握了絕對的主動權。

國際不讓分賠率方面，莊家開出比利時獨贏2.01、和局4.293、伊朗勝5.74，顯現對世界排名第9的比利時給予高度信任。目前G組戰局極其膠著，此戰勝負將直接左右晉級形勢。市場共識高度看好陣容深度更佳的比利時，在近期的全場攻守氣勢上，比利時展現出極具侵略性的火力，特別是前場創造絕佳進攻機會的品質相當優異，成為博取莊家信任的關鍵。

雖然伊朗首戰以2比2逼平紐西蘭展現出進攻韌性，但在防線面臨歐洲紅魔衝擊下，預期面臨嚴峻考驗。結合雙方近期大開大闔的球風，此役極可能上演進攻大戰，全場總進球數預估在3球以上，看好比利時順利奪勝，最可能出現的參考比分為2比1或3比1。

主推薦：

總分2.5分大分，比利時2：1或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網