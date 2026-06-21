世足運彩／對伊朗盤口暗藏冷門誘因 但比利時仍有支撐GPT推2:1或3:1

世屆盃小組賽G組 伊朗vs.比利時

比賽時間：6／22 03：00

伊朗客勝被拉到5.74，和局也高掛4.293，莊家表面給足冷門報酬，實際卻把比利時主勝壓在2.01，這不是單純放膽買下盤的格局。以世界排名第9對第20來看，比利時並未被開到過熱低賠，反而留下主勝的盤口投資價值；伊朗爆冷空間存在，但更像是用高賠吸引追冷資金。

G組目前四隊同積1分，比利時首戰1比1踢平埃及，伊朗則2比2戰平紐西蘭，兩隊都沒有退守拿1分就滿意的本錢。伊朗首戰能進2球，代表反擊速度與禁區前緣處理球仍有威脅，這也是客勝高賠不能完全無視的原因；但防線同樣丟2球，面對比利時更成熟的前場壓迫，漏洞會被放大。

兩隊過去缺乏正式大賽具體交手比分可作強參考，盤勢與近況反而更有價值。比利時近階段場均積分約2.2，伊朗約2.0，差距不算懸殊，但比利時在創造絕佳進攻機會的品質、門前製造險境的把握度明顯優於伊朗，這也是主勝賠率仍能站穩的核心。

大小球節奏不宜看得太保守。伊朗有偷襲能力，比利時也需要勝場拉開出線位置，若早段進球出現，後段容易被迫打開。投注方向以比利時勝出為主軸，比分節奏可往3球以上靠攏，較合理的劇本是比利時2比1或3比1拿下。

主推薦：

正確比分：比利時2：1或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網