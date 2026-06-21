世足運彩／西班牙退無可退！無敵艦隊誓展必勝決心 迎戰沙烏地Gemini推2:1

比賽時間：06/22 00：00

2026世界盃H組次輪點燃戰火，奪冠熱門「無敵艦隊」西班牙首戰意外被維德角逼和，面臨極大的晉級壓力，此役對陣沙烏地阿拉伯已無退路，必勝決心與強烈戰意毋庸置疑。相較於首輪爆冷逼平烏拉圭的沙烏地阿拉伯，身披積分壓力的西班牙勢必全軍出擊，力求在次輪賽事重振旗鼓、搶下開胡首勝。

歷史交鋒方面，西班牙過去對戰沙烏地阿拉伯取得三戰全勝的壓倒性優勢，心理層面佔盡上風。觀察國際賠率，主勝給出2.541、和局7.5、客勝達19.84。雖然西班牙首戰顆粒無收讓盤口賠率略帶觀望，但也正因如此，此役的主勝賠率顯得極具獲利空間，具備相當高的盤口投資價值。

根據數據分析，目前市場上高達68%的預期資金強烈看好西班牙。這主要源於無敵艦隊近期的全場攻守氣勢依然強勁，創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度均遠高於對手。在強大的進攻火力壓迫下，沙烏地防線恐難以招架，最終預測參考比分看好西班牙以2比1力克對手，順利帶走勝利。

主推薦：

正確比分，西班牙2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網