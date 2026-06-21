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世足運彩／西班牙主場壓力轉為反彈火力 對沙烏地GPT看好不讓分勝

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙首戰被小國維德角踢平，面子盡失。 法新社
西班牙首戰被小國維德角踢平，面子盡失。 法新社

>世界盃小組賽H組 沙烏地阿拉伯vs.西班牙

比賽時間：06/22 00：00

西班牙首戰0比0被維德角逼平，主隊身分反而讓這場面對沙烏地阿拉伯更像壓力釋放點；沙烏地1比1逼和烏拉圭後士氣確實抬頭，但排名第61對上世界第2，客場心理多半會先求穩，這正是西班牙控球與高壓最容易累積破口的局面。

國際不讓分主勝平均2.541，和局7.5、客勝19.84，表面看主勝賠率不低，實際換算市場態度仍給西班牙約六成八勝面。這種盤不是莊家看衰強隊，而是利用西班牙首戰悶和製造猶豫感；以兩隊近況差距來看，主勝仍有被低估的盤口投資價值。

近5場狀態也站在同一邊。西班牙場均積分約1.8，沙烏地約1.0；西班牙在創造絕佳進攻機會的品質、門前製造險境的把握度，以及近期全場攻守氣勢，都明顯優於沙烏地。換句話說，這不是只靠名氣撐盤，而是比賽推進能力確實更完整。

歷史對戰同樣不利沙烏地，雙方3次交手全由西班牙取勝，包括2006世界盃1比0、2010友誼賽3比2，以及2012年5比0大勝。H組目前四隊同為1分，西班牙若再失分將把末輪壓力推高，戰意沒有保守空間。投注方向以西班牙不讓分勝為主，比分節奏可看3球以上，防範沙烏地早段死守，但後段被拉開的機率偏高。

主推薦：

西班牙不讓分勝、西班牙進3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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