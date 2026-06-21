世足運彩／「紅魔」力拚波斯鐵騎伊朗鋼鐵防線拿3分 推比利時不讓分

世屆盃小組賽G組 伊朗vs.比利時

比賽時間：6／22 03：00

比利時首戰以1：1戰平埃及，伊朗則與紐西蘭踢成2：2平手，2隊目前各積1分。對伊朗而言，這場比賽是出線關鍵生死戰，若無法在比利時身上搶分，晉級希望將大幅降低。而對陣中多為歐洲五大聯賽俱樂部球員的比利時來說，此場比賽只要守住勝局，就能替末輪預留空間，避免球員體能透支，且重新回到小組第一爭奪戰。雙方都有輸不起的壓力。

比利時陣中有德布勞內、多庫、托薩爾等明星球員，整體攻擊火力仍是G組最強代表，伊朗陣

中球員則大多效力於中東與歐洲次級聯賽。比利時首輪問題，更多的是機會把握不足，而不是實力問題。比利時在資格賽階段時，對哈薩克1：1，對馬其頓0：0，

透露出球隊面對鐵桶陣時破門效率下滑。這是面對擅長密集防守的伊朗時需注意的地方。

首戰中，伊朗的跑動積極度和比賽節奏並不高，但在兩度落後下頑強逼和紐西蘭，展現出極強精神和求勝韌性。如今面對更強的歐洲強隊，防守壓力會更大。

由於伊朗簽證和入境問題，球隊需在美國和墨西哥之間來回奔波，旅途消秏遠高於其它球隊，舟車勞頓影嚮需保持高強度競技狀態的職業球員，且在對陣比利時前僅不到16小時準備。相對於伊朗的奔波，比利時早已抵達，並充分完成訓練。

比利時在整體陣容深度、個人能力及進攻追擊均優於伊朗，而伊朗預計採取的防守反擊將比分大幅拉開的戰數有限。比利時擁有豐富的歐洲大賽經驗與個人能力優勢，而伊朗具備亞洲少見的記律與戰術性，但如果體力問題存在，伊朗要維持90分鐘高度防守非常困難。

主推薦：

比利時不讓分

其它參考推薦：

全場2.5大分、兩隊是否進球：是、伊朗單隊0.5大分