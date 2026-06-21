世足運彩／西班牙首戰太悶需要痛宰沙烏地 推薦讓分2：0或大3.5

比賽時間：06/22 00：00

H組第1輪2場比賽都踢和，那一天其實連續4場比賽都踢和，相當罕見。最意外的是西班牙被維德角0：0逼和，幸好另1場烏拉圭也被沙烏地踢和，西班牙至少在積分上沒有落後。

這場亞馬爾（Lamine Yamal）還不會上場，他雖然感覺很好，自認離先發還很遠。隊醫的評估是他能上場45分鐘面對高強度的比賽，而西班牙最重要的比賽是第3輪對烏拉圭，這場最好的調度還是讓亞馬爾（Lamine Yamal）在下半場以替補身分上來改變場上局面。西班牙還是能人無數，縱使無法排出最佳陣容，一字排開還是都赫赫有名，實力遠在沙烏地一直在自家聯賽踢球的球員之上。沙烏地還是會複製首戰對烏拉圭的低位防守，希望能消耗西班牙的體能。

西班牙在第1場悶了太久，現在面對沙烏地一定要解悶，贏1、2球不夠解悶。

主推薦：

讓分2：0，西班牙

其他參考推薦：

總分大小3.5，大3.5