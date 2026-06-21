聽新聞
0:00 / 0:00
世足運彩／西班牙首戰太悶需要痛宰沙烏地 推薦讓分2：0或大3.5
>世界盃小組賽H組 沙烏地阿拉伯vs.西班牙
比賽時間：06/22 00：00
H組第1輪2場比賽都踢和，那一天其實連續4場比賽都踢和，相當罕見。最意外的是西班牙被維德角0：0逼和，幸好另1場烏拉圭也被沙烏地踢和，西班牙至少在積分上沒有落後。
這場亞馬爾（Lamine Yamal）還不會上場，他雖然感覺很好，自認離先發還很遠。隊醫的評估是他能上場45分鐘面對高強度的比賽，而西班牙最重要的比賽是第3輪對烏拉圭，這場最好的調度還是讓亞馬爾（Lamine Yamal）在下半場以替補身分上來改變場上局面。西班牙還是能人無數，縱使無法排出最佳陣容，一字排開還是都赫赫有名，實力遠在沙烏地一直在自家聯賽踢球的球員之上。沙烏地還是會複製首戰對烏拉圭的低位防守，希望能消耗西班牙的體能。
西班牙在第1場悶了太久，現在面對沙烏地一定要解悶，贏1、2球不夠解悶。
主推薦：
讓分2：0，西班牙
其他參考推薦：
總分大小3.5，大3.5
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。