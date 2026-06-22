世足運彩／奧地利首戰大勝沒掙得盤口尊重 莊家給阿根廷更多信心看好2：0勝出

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽J組 阿根廷vs.奧地利

比賽時間：6/23 01：00

阿根廷首戰展現出極高的戰術執行力，以3:0橫掃阿爾及利亞。阿根廷進攻端最關鍵的點，無疑是靈魂核心梅西（Lionel Messi）。他在首戰迎來國家隊第200場里程碑並上演帽子戲法，狀態正逢巔峰。他的前場組織能力、禁區邊緣的持球威脅，以及定位球的創造力，將是撕開對手鋼鐵防線的最強武器。再加上勞塔羅（Lautaro Martínez）與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在前場的強勢壓迫，阿根廷能隨時製造出危險攻勢。

奧地利時隔28年重返世界盃正賽後士氣正盛，首戰以3:1輕取約旦，整體戰術紀律相當嚴明。中場核心萊默（Konrad Laimer）跑動積極、逼搶凶狠，是球隊破壞對手推進的防守屏障。全隊引以為傲的資本正是強悍的身體對抗與高效率的防守反擊，這也是阿根廷本場必須全面戒備的地方。

奧地利雖具備黑馬特質，但頂級大賽的抗壓經驗與球星個人能力略遜於阿根廷，防線在面對一線頂級強隊時仍有失球隱患。奧地利的高位逼搶極其消耗體能，而阿根廷擁有極強的中場擺脫能力。只要阿根廷能頂住對手開局的身體對抗，並利用中前場的純熟配合減少自身失誤，潘帕斯雄鷹憑藉更成熟的大賽經驗在常規時間內奠定勝局的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤開出阿根廷讓0.75球，在奧地利首戰大勝的情況下，盤口沒有任何趨向奧地利的跡象，這代表莊家對於阿根廷取勝的信心度很高。結合兩隊實力底蘊來看，建議關注阿根廷獲勝。

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阿根廷-0.75（運彩盤 阿根廷 不讓分勝）

預估比分：阿根廷 2：0奧地利

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