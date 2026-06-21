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世足運彩／法老王經驗更勝紐西蘭盤口也給足信心 看好埃及2：1勝出

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
埃及靠薩拉赫與馬爾穆什的邊路進攻更具威脅，且盤口給足信心，整體看好埃及以2比1擊敗紐西蘭。 美聯社
埃及靠薩拉赫與馬爾穆什的邊路進攻更具威脅，且盤口給足信心，整體看好埃及以2比1擊敗紐西蘭。 美聯社

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽G組 紐西蘭vs.埃及

比賽時間：6/22 09：00

G組迎來第二輪對決。首戰驚險逼平強敵的埃及，本場將對到展現出黑馬姿態的紐西蘭。對埃及來說，這不只是爭奪小組出線權的關鍵戰，更是憑藉豐富大賽經驗搶下分組主導權的機會。

埃及進攻端最關鍵的點，無疑是頂級邊路核心薩拉赫（Mohamed Salah）。在這種一戰定生死的小組關鍵賽中，他的邊路突破能力，再加上近期狀態火熱的馬爾穆什（Omar Marmoush）在左路的快速突擊與門前終結威脅，埃及的火力將威脅紐西蘭。

紐西蘭暌違多年重返世界盃舞台後士氣正盛，首戰爆冷逼平伊朗更展現出不錯的進攻侵略性。球隊在進攻端極度依賴前鋒線的身體對抗與高空轟炸，這也是埃及本場必須特別注意的地方。

盤口分析：

亞洲盤口大致落在埃及讓0.75球，這個盤口的深淺度我認為給足埃及信心，加上後續賠率變動，屬於合理的範圍，並沒有過於偏向某一隊。結合近況來看，建議關注埃及贏球。

足彩神釣手推薦：

埃及 -0.75（運彩盤 埃及 不讓分勝）

預估比分：埃及 2：1紐西蘭

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