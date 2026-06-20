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世足運彩／10連勝德國不會小覷黑馬象牙海岸 主推火力全開擊敗讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
德國挾十連勝與強大火力迎戰象牙海岸，看好德國勝出打穿讓分。 路透
德國挾十連勝與強大火力迎戰象牙海岸，看好德國勝出打穿讓分。 路透

世界盃小組賽E組 德國vs.象牙海岸

比賽時間：6/21 04：00

德國和象牙海岸兩支首戰告捷隊伍，將在加拿大多倫多球場正面交鋒。德國隊在首場小組賽中，以7：1橫掃首次參賽的古拉索，展現強大火力。而象牙海岸則是以1：0險勝厄瓜多。

德國近況出色，已經取得10連勝，由哈維茲領銜的鋒線仍是德國最大優勢，其教練納格爾斯曼也將戰術調整為更具控球壓迫感，進攻則強調高位逼搶，快速攻守轉換，不讓比賽進入消耗戰。陣中雙核中場，效力於利物浦的維爾茨和拜仁幕尼黑的穆夏拉，透過他們的跑位與組織來串聯攻勢，是讓球隊可以順利晉級的關鍵。

象牙海岸是2023年非洲國家盃冠軍。不僅防守悍健，前鋒效力於兵工廠的佩佩、RB萊比錫的Y迪奧曼德及捲入賭盤調查終於可上場的瓦希，均有驚人的速度，且無處不在極難防守。德國已作好萬全準備，力求降低對方進攻威脅。

德國擁有頂級的球員儲備，世界級的主教練，和深厚的冠軍底蘊。象牙海岸則陣容完整，並擁有極強的求勝意志，在世界盃這種短期賽事中，往往能爆發出超乎預期的競爭力。象牙海岸只要前30分鐘穩住防守不丟球，並把比賽拖進70分鐘後的體能對抗區，對後續的搶分空間有提升。

主推薦：

德國讓分

其它參考推薦：

總分2.5大分

兩隊是否進球：是

德國單隊1.5大分

2026世足賽

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