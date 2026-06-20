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世足運彩／突尼西亞淨勝球已被打穿防線撐不住 GPT推薦日本勝與總進球數3球以上

聯合新聞網／ 台北訊
突尼西亞防線失序壓力沉重，加上臨陣換帥，軍心渙散恐難過日本這關。 美聯社
突尼西亞防線失序壓力沉重，加上臨陣換帥，軍心渙散恐難過日本這關。 美聯社

世界盃小組賽F組 突尼西亞vs.日本

比賽時間：6/21 12：00

突尼西亞首戰1比5遭瑞典重擊，名義主場反而變成壓力場；日本2比2逼和荷蘭後握有1分，客隊身分少了包袱，近期五戰2勝2和1敗、進9失3，狀態與心理韌性都明顯佔優。

國際不讓分開出突尼西亞勝5.047、和局3.967、日本勝2.547，莊家沒有把日本壓到過熱低賠，反而留著可下注空間。以世界排名45對18、近期攻守落差與整體戰力評分大幅領先來看，日本客勝仍有盤口投資價值。

交手紀錄也有脈絡：2002年世界盃日本2比0勝突尼西亞，2015年友誼賽再以2比0拿下；2022年突尼西亞曾3比0痛擊日本，但2023年日本又以2比0回敬。日本面對突尼西亞並不怕身體對抗，只要節奏拉快，邊路與二線插上常能打出破口。

F組瑞典3分領跑，日本與荷蘭同為1分，突尼西亞0分且淨勝球已被打穿。突尼西亞若保守等於慢性失血，勢必提高壓迫，這正給日本反擊速度發揮空間。大小球不宜只看突尼西亞進攻疲弱，防線失序可能把比賽推向三球以上。

投注主軸放在日本勝出，進球數可搭配三球以上；冷門空間在和局，但主勝高賠更像防守崩盤後的補償價。

主推薦：

日本不讓分勝

其他推薦：

總進球數3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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