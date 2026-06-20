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世足運彩／突尼西亞場均丟2.6球！ Gemini看好日本望掌控全場3：1或2：1勝出

聯合新聞網／ 台北訊
突尼西亞首戰失利後防線鬆動，日本則在首輪戰平強敵、氣勢正盛，看好日本勝出，且預期總進球數至少3球。 路透
突尼西亞首戰失利後防線鬆動，日本則在首輪戰平強敵、氣勢正盛，看好日本勝出，且預期總進球數至少3球。 路透

世界盃小組賽F組 突尼西亞vs.日本

比賽時間：6/21 12：00

2026世界盃F組賽事進入白熱化，首輪吞下慘敗、士氣跌入谷底的突尼西亞，此役將迎戰求勝心切的亞洲勁旅日本。突尼西亞首戰防線徹底崩盤，全隊士氣低迷；反觀日本首戰與強敵戰平，目前近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度正處於高檔。兩隊在首戰過後的士氣與狀態消長，將成為本場對決的最大分水嶺。

目前F組形勢緊繃，日本與荷蘭同積1分，對於力求晉級的日本而言，此役面對分組墊底的突尼西亞，勢必採取主動狂攻。從國際賠率來看，客勝賠率2.547，相較於主勝的5.047，莊家態度明顯向客隊傾斜。考量兩隊跨洲際的巨大實力差距，日本在創造絕佳進攻機會的品質與整體戰意上皆佔據絕對優勢，在此戰盤口上顯得極具獲利空間。

根據實力戰力評級分析，日本在近期表現與市場預期上皆全面壓制對手。突尼西亞防守端極為薄弱，近期場均失球高達2.6球，恐難以抵擋日本在門前製造險境的把握度。本場比賽大球節奏明確，預估總進球數將達3球以上，可望出現3比1或2比1的比分，由實力與氣勢雙雙佔優的日本隊順利取勝。

主推薦：

日本不讓分勝

其他推薦：

總進球數將達3球以上

正確比分：

日本3：1突尼西亞；日本2：1突尼西亞

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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