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世足運彩／和古拉索不在同水平 Gemini 看好厄瓜多大勝、正比3：0或4：0

聯合新聞網／ 台北訊
厄瓜多碰上這組最弱的古拉索，務必得好好把握拿下大勝。 路透
厄瓜多碰上這組最弱的古拉索，務必得好好把握拿下大勝。 路透

世界盃小組賽E組 厄瓜多vs.古拉索

比賽時間：6／21 08：00

2026世界盃E組小組賽進入關鍵第二輪，首戰吞敗的厄瓜多面臨退無可退的晉級壓力。首輪意外以0比1惜敗象牙海岸後，這支南美勁旅在積分榜上暫時落後，若想保住晉級生機，此役對戰分組實力最弱的古拉索，勢必抱持著「非贏不可」的必勝決心。在攸關生死的搶分關頭，全隊上下展現出強烈的求勝意志，從開局就會發動窒息式的搶攻，不只要贏，還要大勝。

從雙方實力來看，兩隊在世界排名與整體戰力評分上存在巨大鴻溝。古拉索首輪防線潰敗，遭德國以1比7血洗；反觀厄瓜多首戰雖然失利，但全場掌握過半控球率，門前製造險境的把握度依舊在線。國際不讓分賠率中客隊勝高達21.517，顯現出莊家對古拉索防守的極度不信任，厄瓜多在此戰擁有壓倒性的優勢。

在強烈的晉級戰意驅使下，雙方在比賽推進的掌控度上完全不在同一水平。數據模型全面看好南美神鷹將利用古拉索脆弱的防線展開進攻秀。本場比賽大膽看好厄瓜多強勢主導戰局，進攻端徹底爆發，全場總進球數預估在3球以上，最終比分預測為3比0或4比0。

主推薦：

厄瓜多讓分勝

正確比分

厄瓜多3：0古拉索；厄瓜多4：0古拉索

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽

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