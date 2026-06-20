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世足運彩／象牙海岸靠反擊難承受德國連衝 GPT看好德國勝出、正比3：1或3：0

聯合新聞網／ 台北訊
德國球星「土豆」維爾茨（Florian Wirtz）。 法新社
德國球星「土豆」維爾茨（Florian Wirtz）。 法新社

世界盃小組賽E組 德國vs.象牙海岸

比賽時間：6／21 04：00

維爾茨與穆西亞拉上一戰把古拉索防線撕成七球破口，這回面對凱西坐鎮中場、辛戈負責右路對抗的象牙海岸，關鍵不在德國能不能控球，而在禁區前沿能否持續製造二波攻勢。象牙海岸首戰1：0守下厄瓜多，阿瑪德把握機會能力不差，但若長時間被壓回半場，單靠反擊很難承受德國連續衝擊。

國際不讓分平均賠率開出德國勝2.327、和局4.25、象牙海岸勝4.537，表面上主勝不是豪門壓倒盤，反而留下讓人遲疑的空間。莊家態度很清楚：承認德國是熱門，卻沒有把賠率壓到過低，這代表主勝仍有盤口投資價值。德國近期場均積分優於象牙海岸，進攻端場均3球以上，門前製造險境的把握度也更高，這些都支撐主勝方向。

兩隊過去成年國家隊交手並不多，2009年友誼賽曾踢成2：2，象牙海岸並非沒有和德國拉鋸的本錢。不過小組盤勢已不同，德國7：1開局後只要再拿3分，出線主導權幾乎到手；象牙海岸已有3分，心態上未必會全線壓上，反而可能先求不敗。

這種局面最怕的陷阱，是看見象牙海岸零封厄瓜多就高估其防線穩定度。德國若早段進球，比賽節奏會被迫拉開，大小球更偏向3球以上。投注方向以德國勝出為主，比分可往3：1或3：0思考。

主推薦：

德國勝出、正確比分德國3：1或3：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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