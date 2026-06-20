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世足運彩／德國、象牙海岸對攻大戰 Gemini推薦至少3球、正比3：1或3：0
世界盃小組賽E組 德國vs.象牙海岸
比賽時間：6／21 04：00
2026世界盃E組迎來分組榜首爭奪戰。首戰以7比1血洗古拉索的德國，目前全隊氣勢如虹，此役坐擁「主隊」的心理優勢，整體攻守狀態正值巔峰。相較之下，客隊象牙海岸雖然首戰順利開胡，但明星前鋒瓦希因涉嫌簽賭直至賽前才驚險入境，軍心與備戰狀態難免受到場外爭議干擾。在球隊狀態與主客場心理優勢上，德國顯然佔據絕對上風。
國際不讓分平均賠率開出德國勝2.327、和局4.25、象牙海岸勝4.537，顯示出莊家對實力與排名更佳的日耳曼戰車給予高度信任。在分組形勢上，雙方目前同積3分，此役勝者將能穩奪晉級主動權。分析兩隊戰力，德國在進攻品質與門前製造險境的把握度上皆明顯優於對手，在缺乏多餘數據干擾且未達逆向操作標準的情況下，市場預期順勢看好主隊全取3分。
由於德國首役展現出極為殘暴的破壞力，加上象牙海岸陣容同樣具備強悍衝擊力，此役預期將上演精彩的對攻大戰。在雙方全力爭勝的背景下，全場總進球數看好在3球以上（3+），最終比分預估為3比1或3比0，由德意志戰車高歌凱旋。
主推薦：
至少3球、正確比分德國3：1或3：0
※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網
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